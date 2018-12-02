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Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı

Giriş Tarihi: 02.12.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 12:47
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı

Güney Afrikalı adamın hayallerini gerçekleştirmesi olay oldu!

Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı
'da bir otomobil tutkunu hayalindeki arabayı evinin garajında yaptı.
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Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı
Elektrik mühendisi olan Moses Ngobeni çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı
16 bin 750 dolar harcayan Güney Afrikalı adam 3 yılını verecek farklı model araçlardan topladığı parçalarla düşlerindeki otomobili yaptı.
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı
Moses Ngobeni araç için 1998 model BMW 318is, 1986 Mazda 323, 2005 BMW M3 E46, Volkswagen Caddy, 2011 Audi TT ve 2015 Nissan GT-R'ın parçalarından faydalandı.
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı
Örneğin arka camları Mazda'dan fren ışığını BMW 318is'ten aldı.
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı
Otomobil meraklısı adam ayrıca otomobil cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilir hale getirdi.
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