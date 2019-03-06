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  • Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

e konsept modeli 'de görücüye çıktı!

' e Prototype' isimli elektrikli aracının dünya tanıtımını gerçekleştiren Japon üretici, 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamını elektrikli segmente taşımayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 09:42
Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

2019 Uluslararası Otomobil 'nda ' e Prototype'ın dünya tanıtımını gerçekleştiren , araçların elektrikle geleceğe hazırlanması konusunda hedeflerini hızlandırdığını da duyurdu.

Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

'nın Uluslararası Otomobil 'nda sergilediği yeni şehir içi elektrikli aracı ' e Prototype', 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirildi.

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Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

Bu yeni model 'nın Avrupa bölgesi "Electric Vision" stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor

Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

Araçta ön kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön cama yer veriliyor.

Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

Aerodinamik performansı daha da artıracak şekilde konumlandırılan A sütunları, sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camla aynı geometriye sahip.

Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

Geometrik şekillerden arındırılmış profili gömme kapı kolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralarla tamamlanarak aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.

Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

Tam şarj ile 200 km'ye kadar elektrikli menzil sunan e, hızlı şarj fonksiyonu sayesinde sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebiliyor.

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