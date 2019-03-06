Honda e konsept modeli Cenevre'de görücüye çıktı!

'Honda e Prototype' isimli elektrikli aracının dünya tanıtımını gerçekleştiren Japon üretici, 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamını elektrikli segmente taşımayı hedefliyor. 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 'Honda e Prototype'ın dünya tanıtımını gerçekleştiren Honda, araçların elektrikle geleceğe hazırlanması konusunda hedeflerini hızlandırdığını da duyurdu. Honda'nın Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilediği yeni şehir içi elektrikli aracı 'Honda e Prototype', 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirildi. Bu yeni model Honda'nın Avrupa bölgesi 'Electric Vision' stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor Araçta ön kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön cama yer veriliyor. Aerodinamik performansı daha da artıracak şekilde konumlandırılan A sütunları, sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camla aynı geometriye sahip. Geometrik şekillerden arındırılmış profili gömme kapı kolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralarla tamamlanarak aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor. Tam şarj ile 200 km'ye kadar elektrikli menzil sunan Honda e, hızlı şarj fonksiyonu sayesinde sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebiliyor.