Hurda aracı 700 TL’ye aldı, 45 bin liraya sattı!

Hurdaya çıkmış eski arabaların yenilenmesi çalışmaları oldukça popüler. Çürümeye terk edilmiş araçları ucuza alan kişiler, bu otomobilleri baştan aşağı yeniliyor ve aracı adeta fabrikadan çıktığı ilk güne döndürüyor. Bazı kişiler söz konusu yenilendiği aracı kullanırken veya garajında saklarken, bazıları ise satıyor. Böylesi bir yenileme çalışması da ülkemizde yapıldı. Onurcan Aksoy, hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü ve 700 TL'ye satın aldı. Aracın tüm parçalarını toplayıp, yürür hale getirdikten sonra 45 bin liraya sattı.