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Haberler Galeri Hurda aracı 700 TL'ye aldı, 45 bin liraya sattı!
Giriş Tarihi: 21.08.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:30

Hurda aracı 700 TL'ye aldı, 45 bin liraya sattı!

Hurdaya çıkmış eski arabaların yenilenmesi çalışmaları oldukça popüler. Çürümeye terk edilmiş araçları ucuza alan kişiler, bu otomobilleri baştan aşağı yeniliyor ve aracı adeta fabrikadan çıktığı ilk güne döndürüyor. Bazı kişiler söz konusu yenilendiği aracı kullanırken veya garajında saklarken, bazıları ise satıyor. Böylesi bir yenileme çalışması da ülkemizde yapıldı. Onurcan Aksoy, hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü ve 700 TL'ye satın aldı. Aracın tüm parçalarını toplayıp, yürür hale getirdikten sonra 45 bin liraya sattı.

Hurda aracı 700 TL’ye aldı, 45 bin liraya sattı!

Onurcan Aksoy, 4 yıl önce kaporta dükkanının bulunduğu Edirne Sanayi Sitesi'nde malzeme ihtiyacı için gittiği hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü.

Hurda aracı 700 TL’ye aldı, 45 bin liraya sattı!

700 lira vererek boş halde aldığı otomobile yaklaşık 15 bin lira masraf eden Aksoy, tüm parçalarını toplayarak yürür hale getirdi.

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Hurda aracı 700 TL’ye aldı, 45 bin liraya sattı!

Daha sonra otomobilini modifiye eden Aksoy, Trakya bölgesine katıldığı otomobil güzellik yarışmalarında dereceler elde etti. Aksoy son olarak, çok sevdiği ve gözü gibi baktığı 'Karadayı' ismini verdiği otomobilinin Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı.

Hurda aracı 700 TL’ye aldı, 45 bin liraya sattı!

Aksoy, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan otomobiline son kez bakarken, gözyaşlarını tutmakta zorluk yaşadı.

Hurda aracı 700 TL’ye aldı, 45 bin liraya sattı!

''JANTLARINA KADAR KENDİMİZ YAPTIK''

Otomobili sadece 700 lira aldıklarını ifade eden ve zamanla her parçasını kendilerinin topladıklarını kaydeden Aksoy, "Biz tamir işi yaptığımız için başka bir arabaya parça arama maksatlı bu arabadan parça sormuştuk. O parçayı bize 500 lira gibi bir rakam söylediler. Biz de arabanın fiyatını sorduk, ona da 700 lira dediler.

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