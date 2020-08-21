Hurda aracı 700 TL’ye aldı, 45 bin liraya sattı!

''JANTLARINA KADAR KENDİMİZ YAPTIK''

Otomobili sadece 700 lira aldıklarını ifade eden ve zamanla her parçasını kendilerinin topladıklarını kaydeden Aksoy, "Biz tamir işi yaptığımız için başka bir arabaya parça arama maksatlı bu arabadan parça sormuştuk. O parçayı bize 500 lira gibi bir rakam söylediler. Biz de arabanın fiyatını sorduk, ona da 700 lira dediler.