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Haberler Galeri Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi

Hurda arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi

'de vazgeçilmeyen bazı arabalar var. Mesela , Şahin ve bu bahsettiğimiz araçlar arasında bulunuyor. Kuş serisi olarak da bilinen bu arabaların temiz ve düşük km'li olanlarını bulmak oldukça zor. Ancak nadiren de olsa temiz araç ortaya çıkıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde koltuklarındaki naylonları bile duran 1997 model Tofaş Doğan SLX, 70 bin liraya satıldı. Bazı kişiler Şahin, Doğan veya Kartal'ın hurdaya çıkmış, eskimiş olanlarını bulup topluyor ve yeniliyor. Bir usta çürümüş durumdaki Kartal arabayı aldı ve baştan sona yeniledi. Aslında yenilemek basit bir tabir olabilir. Usta otomobili adeta başka bir modele çevirdi.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:17
Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi

Hurda Tofaş 'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

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Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi

Tofaş 'ın kare kare değişimi...

Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi
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Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi
Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi
Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi
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