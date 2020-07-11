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Hurda Kartal arabayı bakın ne hale getirdi... Usta çürümüş aracı topladı ve başka modele çevirdi
Türkiye'de vazgeçilmeyen bazı arabalar var. Mesela Doğan, Şahin ve Kartal bu bahsettiğimiz araçlar arasında bulunuyor. Kuş serisi olarak da bilinen bu arabaların temiz ve düşük km'li olanlarını bulmak oldukça zor. Ancak nadiren de olsa temiz araç ortaya çıkıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde koltuklarındaki naylonları bile duran 1997 model Tofaş Doğan SLX, 70 bin liraya satıldı. Bazı kişiler Şahin, Doğan veya Kartal'ın hurdaya çıkmış, eskimiş olanlarını bulup topluyor ve yeniliyor. Bir usta çürümüş durumdaki Kartal arabayı aldı ve baştan sona yeniledi. Aslında yenilemek basit bir tabir olabilir. Usta otomobili adeta başka bir modele çevirdi.
Giriş Tarihi: 11.07.2020
11:06
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
11:17
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