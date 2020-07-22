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Hurda 'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu

Bazı kişiler hurdaya çıkmış, kaderine terk edilmiş otomobilleri alarak yeniden toparlıyor ve eski haline getiriyor. Bu tür işler ülkemizde ve yurt dışında oldukça ilgi çekiyor. Hatta bu çalışmalardan bazılarında, arabaya ekstra özellikler ekleyen kişiler bile var. Ağır kaza geçirmiş olan eski bir için de böylesi bir durum yaşandı. Hurdaya çıkan Mercedes ustalara emanet edildi. Ustalar ise tüm yetenekleri konuşturup, yoğun uğraşlar sonucunda aracı toparladı. Yaptıklarını ise sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 15:53
Hurda Mercedes'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu

Ağır bir kazaya karışan araba adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla tekrar yollara döndü. O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

Hurda Mercedes'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu

Kaza yapan 'in önceki hali.

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Hurda Mercedes'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu
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Hurda Mercedes'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu
Hurda Mercedes'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu

Araç hurdaya çıkmış durumda.

Hurda Mercedes'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu

Fakat ustalar olaya el atıyor ve aracı yeniden toparlıyor.

Hurda Mercedes'i bakın ne hale getirdiler... Ustalar yeteneğini konuşturdu

İşte kare kare muhteşem değişim.

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