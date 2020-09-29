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Haberler Galeri Hurda Murat 131 arabayı topladı! İşte efsane modelin son hali
Giriş Tarihi: 29.09.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:21

Hurda Murat 131 arabayı topladı! İşte efsane modelin son hali

Türkiye'de sevilen ve kült haline gelmiş bazı araba modelleri var. Mesela Şahin, Doğan ve Kartal olarak bildiğimiz kuş serisi bunlardan biridir. Murat 131 de sözünü ettiğimiz modeller arasında bulunuyor. 1976'dan 1984'e kadar üretilen Murat 131 halen çok sevilen ve ilgi gören bir araba. Türkiye'deki ikon modellerden olan Murat 131'in iyi durumda olanını bulmak zor. Ancak bazı vatandaşlar hurdaya çıkmış olan bir Murat 131 bulup, onu yeniliyor. Aydınlı bir usta da aynen böyle yaptı. Çürümüş halde olan Murat 131'i satın aldı ve aracı topladı. Aylar süren yenileme çalışması sonunda Murat 131'in yenilenmiş halini görenler şaşkına döndü. İşte kare kare muhteşem değişim....

Hurda Murat 131 arabayı topladı! İşte efsane modelin son hali

Murat 131 halen ilgi gören ve oldukça seveni olan bir araba. Bu otomobili çok seven Aydınlı bir usta, aracın iyi durumda olanını bulamayınca, hurdaya çıkmış olanını aldı. Murat 131 resmen çürümüş durumdaydı.

Hurda Murat 131 arabayı topladı! İşte efsane modelin son hali

Usta en ince noktasına kadar aracı yeniledi.

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Hurda Murat 131 arabayı topladı! İşte efsane modelin son hali

Usta yaptıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Hurda Murat 131 arabayı topladı! İşte efsane modelin son hali

İşte kare kare o muhteşem değişim...

Hurda Murat 131 arabayı topladı! İşte efsane modelin son hali
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