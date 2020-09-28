Giriş Tarihi: 28.09.2020 17:27Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:30
Hurda Tofaş Kartal'ı topladı ve yeniledi! Arabanın son hali dudak uçuklattı
Şahin, Doğan ve Kartal modelleri yıllardır üretilmiyor. Halk arasında 'Kuş serisi' olarak da bilinen bu araçlar halen ilgi görüyor. Açıkçası sevenleri çok. Tabii ki Şahin, Doğan veya Kartal'ın temiz olanını bulmak zor. Düşük km'li ve temiz olanları da yüksek fiyatlarla satılıyor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Yaptıkları yenileme ile arabayı ilk günkü haline geri döndürüyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.