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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!

Giriş Tarihi: 13.04.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 16:15
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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!

Ordu'da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak ediyor.

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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!

Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsü'nden temin ettiğini aktaran Karapestil, bu iş için kurduğu özel deposunda askeri araçları adeta biriktiriyor. Askeri birliği andıran deposunda araçları her gün kontrol eden tamirci Turgut Karapestil, zevkle yaptığı işi ile yıllık yaklaşık 30 tane arazi aracı sattığını belirtiyor.

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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
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Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
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