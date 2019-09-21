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Hurdaya çıkan araba yeniden yollara döndü

geçirmiş, hurdaya çıkmış veya kaderine terk edilmiş birçok araba var. Bazı kişiler ise bu araçları satın alıp, yenileme ve toparlama işine girişiyor. Herhangi bir şey olmaz denilen hurdalar adeta yeniden hayata dönüyor. Hatta yenileme çalışmalarını yapan kişiler, arabalara ilginç ekstra özellikler bile ekliyor. Bu tarz çalışmaların birçok örneği var. Ağır kaza geçimiş eski model bir araba da ustaların yoğun uğraşları sonucu tekrar yollara döndü.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 12:27
Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü

Ağır bir kazaya karışan araba adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla tekrar yollara döndü. O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
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Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
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