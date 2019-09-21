Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
Hurdaya çıkan Mercedes araba yeniden yollara döndü
Kaza geçirmiş, hurdaya çıkmış veya kaderine terk edilmiş birçok araba var. Bazı kişiler ise bu araçları satın alıp, yenileme ve toparlama işine girişiyor. Herhangi bir şey olmaz denilen hurdalar adeta yeniden hayata dönüyor. Hatta yenileme çalışmalarını yapan kişiler, arabalara ilginç ekstra özellikler bile ekliyor. Bu tarz çalışmaların birçok örneği var. Ağır kaza geçimiş eski model bir Mercedes araba da ustaların yoğun uğraşları sonucu tekrar yollara döndü.
Giriş Tarihi: 21.09.2019
12:26
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
12:27