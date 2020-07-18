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Haberler Galeri Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü

Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü

ustalar yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attılar. Son dönemde bu konuda yeteneklerini sık sık sergiliyorlar ama bu kez Türk bir anne ve kızı öyle bir sürprizle karşılaştı ki inanmakta zorlandılar. Accent marka otomobilini Yüzde 100 Oto programının ustalarına teslim eden anne ve kızı bunu hiç beklemiyordu. Otomobillerinin son halini görmek için gelen anne ve kızı adeta gözlerine inanamadı. Hyundai otomobil öyle değişti ki tanımakta zorlandılar. O anlar ise kare kare görüntülendi. Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 17:49
Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü

İşte öncesi ve sonrasıyla hayran bırakan değişim. Anne ve kızı şaşırmakta haklı mı siz karar verin!

Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü
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Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü
Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü
Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü
Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü
Hyundai Accent arabalarını bırakıp gittiler! Anne ve kızı otomobilin son halini görünce şaşkına döndü
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