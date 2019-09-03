İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...
İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...
Birçok vatandaş sahibinden ikinci el arabaları araştırıyor. Araba pazarından veya internetten otomobil ilanlarına bakılıyor. İkinci el araba alırken aracın modeli, motor durumu, kaç km yol yaptığı, ne kadar yakıt yaktığı gibi konulara dikkat ediliyor. Ancak burada önemli bir kriter daha var. O da aranın kazalı olup olmadığı. Peki kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2019
15:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019
15:39