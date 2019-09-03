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  • İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Birçok vatandaş sahibinden ikinci el arabaları araştırıyor. Araba pazarından veya internetten otomobil ilanlarına bakılıyor. alırken aracın modeli, motor durumu, kaç km yol yaptığı, ne kadar yakıt yaktığı gibi konulara dikkat ediliyor. Ancak burada önemli bir kriter daha var. O da aranın kazalı olup olmadığı. Peki kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 15:39
İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Aslında birkaç noktayı inceleyerek, aracın önemli bir geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz.Öncelikle aracın şasesi numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz.

İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Gelelim işin teknik kısmına... Amortisör kullelerini inceleyin. Erğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.

İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.

İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Aracın B sütunlarında da etiket bulunur. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz, burada da işlem uygulandığı ihtimali aklınıza gelsin.

İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Aracın takla atıp atmadığı ise tavanla yan tarafın birleştiği noktalardan anlaşılabilir. Tavanda bulunan çıtaları kaldırdığınızda puntolama izlerini görürsünüz.

İkinci el araba alacaklar dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır? Kazalı aracı anlama yöntemleri...

Bu izler fabrikada robotlar tarafından yapıldığından aralarındaki mesafeler eşit ve düzenlidir. Serviste atılan puntolar ise o kadar düzenli olmaz.

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