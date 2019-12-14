İkinci el arabada bunlara dikkat edin! Sakın ihmal etmeyin
İkinci el arabada bunlara dikkat edin! Sakın ihmal etmeyin
İkinci el araba pazarı her zaman dikkat çekiyor ve araştırılıyor. Bütçesine uygun araç arayanlardan, elindeki aracı satanlara, fiyatların ne durumda olduğunu merak edenlere kadar birçok kişi ikinci el araç pazarına bakıyor. Yıllık ikinci el oto satışı 5 milyon civarında. Eğer ikinci el araç almaya niyetiniz varsa veya aracınızı satmayı düşünüyorsanız, haberimize bakmayı ihmal etmeyin! İkinci el otomobillerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaştık. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.12.2019
13:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
13:35
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