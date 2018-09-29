İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir ve ya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 10 altın kural;
Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 15:36
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İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
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İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!