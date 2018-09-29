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araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir ve ya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 10 altın kural;

Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 15:36
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araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

1- Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın.

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  • 10
araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

2- Doğru aracı seçtiğinizden emin olun: Bütçenizi belirledikten sonra sizin için en uygun aracı seçtiğinizden emin olun.

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araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

3- Aracın piyasa değerini öğrenin: Satıcı ile irtibata geçmeden önce seçtiğiniz aracın piyasa değerlerini öğrenin. Araştırdığınız diğer araçların, aynı model ve aynı yaşta olmasına dikkat edin. Daha sonra satıcı ile görüşmenizde, fiyat endeksini daha iyi yapabileceksiniz.

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  • 10
araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

4- Satıcı ile iletişime geçin: İlk telefon görüşmenizde şu temel soruları sorun: Aracı neden satmak istiyorlar? Ne zamandan beri aracı kullanıyorlar? Önemli bir kaza var mı? Hiç hasarı oldu mu? Araç genel olarak ne durumda? Motor durumu nasıl? Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı?

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  • 10
araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

5- Aracı mutlaka gözünüzle görün. Herhangi bir gözle görülür hasar var mı kontrol edin. Temel noktaları kontrol edin.

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  • 10
araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

6- Şasi ve motor numarasını kontrol edin: Numaraların aracın ruhsatında olan şasi numarası ve motor numarası uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.

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araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

7- Test sürüşüne çıkın.

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