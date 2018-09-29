İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar!

4- Satıcı ile iletişime geçin: İlk telefon görüşmenizde şu temel soruları sorun: Aracı neden satmak istiyorlar? Ne zamandan beri aracı kullanıyorlar? Önemli bir kaza var mı? Hiç hasarı oldu mu? Araç genel olarak ne durumda? Motor durumu nasıl? Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı?