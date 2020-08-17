İkinci el otomobillerde önemli gelişme! Fiyat yükselişine yasal fren

13. MADDE KRİTİK

"İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımı ve ilanı" başlıklı 13. maddede: "Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur. Tanıtım kartında yetki belgesi numarasına ve ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin aşağıdaki asgari bilgilere güncel olarak yer verilir" denildi. Bu bilgilerin en önemlileri arasında, 'plakanın eksiksiz verilmesi, hasar kaydı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası' gibi maddeler de yer alıyor. Bu değişiklik ile internet üzerinden yapılan ticarete de regülasyonlar gelmiş olacak. Hem çalıntı araç satışının hem de yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesi planlanıyor.