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İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

Günlük hayatımızda artık otomobile binmeyenimiz neredeyse yok! markalarıyla ilgili en azından birkaç şeyden haberdar olmama şansımız kalmadı. Peki bu dünyaca ünlü markalar hakkındaki gizli gerçekleri biliyor musunuz? Mesela , Renault, Chevrolet ve daha nicelerinin isimlerinin altında yatan anlamlardan haberdar mıyız? Kimileri size çok basit gelebilir ama kimileri gerçekten ilginç anlamlara sahip. İşte günümüz dünyasında olamzsa olmaımız haline gelmiş otomotiv markalarınını isim ve logolarının ardında yatan o gerçekler!

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:44
İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?

İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

İşte marka marka o ayrıntılar!

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İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

MİTSUBİSHİ

Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.

İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

MERCEDES-BENZ

Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.

İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

MAZDA

Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.

İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

HYUNDAİ

Şirketin adı Korece'de "Çağdaş, modern" anlamına gelir.

İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

SSANGYONG

Güney Koreli üreticisinin ismi, 'ikiz ejder' anlamına gelir.

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