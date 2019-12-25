İsimlerinin ardına gizlenmişler! İşte o gerçek!

Günlük hayatımızda artık otomobile binmeyenimiz neredeyse yok! Otomobil markalarıyla ilgili en azından birkaç şeyden haberdar olmama şansımız kalmadı. Peki bu dünyaca ünlü markalar hakkındaki gizli gerçekleri biliyor musunuz? Mesela Volkswagen, Renault, Chevrolet ve daha nicelerinin isimlerinin altında yatan anlamlardan haberdar mıyız? Kimileri size çok basit gelebilir ama kimileri gerçekten ilginç anlamlara sahip. İşte günümüz dünyasında olamzsa olmaımız haline gelmiş otomotiv markalarınını isim ve logolarının ardında yatan o gerçekler!
Giriş Tarihi: 25.12.2019
10:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
10:44
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