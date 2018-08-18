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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor

'nın Münih şehrinde bulunan si ünlü üreticisinin geçmişten günümüze tüm modellerini gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 18.08.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 16:03
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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor
İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

si, 1972 yılında, Yaz Olimpiyatları'ndan hemen önce açıldı.

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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor
İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

, 'nin tarihi hakkında ve BMW'nin eski leri burada yer alıyor.

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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor
İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

, Olympiapark'ın yakınında bulunuyor.

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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor
İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

de, nostaljik araçların yanı sıra son model , MINI marka ler ve motosikletler de sergileniyor.

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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor
İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

Ayrıca, belli aralıklarla motosiklet gösteri şovlarının yanı sıra ziyaretçiler için rehber eşliğinde de gezme imkanı da mevcut.

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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor
İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

Binanın mimarisi de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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İşte karşınızda si! BMW'nin tarihi burada yatıyor
İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

Bina, çatısında 800 kilowattlık güneş panelleri bulunan bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor.

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