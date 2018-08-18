İşte karşınızda BMW müzesi! BMW'nin tarihi burada yatıyor

Almanya'nın Münih şehrinde bulunan BMW müzesi ünlü otomobil üreticisinin geçmişten günümüze tüm modellerini gözler önüne seriyor. BMW müzesi, 1972 yılında, Yaz Olimpiyatları'ndan hemen önce açıldı. Müze, BMW'nin tarihi hakkında ve BMW'nin eski otomobilleri burada yer alıyor. Müze, Olympiapark'ın yakınında bulunuyor. Müzede, nostaljik araçların yanı sıra son model BMW, MINI marka otomobiller ve motosikletler de sergileniyor. Ayrıca, belli aralıklarla motosiklet gösteri şovlarının yanı sıra ziyaretçiler için rehber eşliğinde müzede gezme imkanı da mevcut. Binanın mimarisi de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bina, çatısında 800 kilowattlık güneş panelleri bulunan bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor.