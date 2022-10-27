Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2022
07:02
İşte o liste! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor
TOGG fabrikası günler sonra seri üretim bandı açılışını kutlayacak ve satış için birçok ayrıntı da netleşmeye başlayacak. Peki Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Paket ve fiyat bilgileri sorulan yetkililer emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata işaret ediyor. Bu aralık kaç TL'ye tekabül ediyor? İşte TOGG'un sınıf arkadaşlarının listesi ve ortalama fiyatı ortaya çıkaran o liste