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Haberler Galeri İşte o liste! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor
Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 07:02

İşte o liste! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

TOGG fabrikası günler sonra seri üretim bandı açılışını kutlayacak ve satış için birçok ayrıntı da netleşmeye başlayacak. Peki Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Paket ve fiyat bilgileri sorulan yetkililer emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata işaret ediyor. Bu aralık kaç TL'ye tekabül ediyor? İşte TOGG'un sınıf arkadaşlarının listesi ve ortalama fiyatı ortaya çıkaran o liste

UFUK SANDIK
İşte o liste! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor
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İşte o liste! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

Son dakika TOGG haberleri: Türkiye inişli çıkışlı macerasında asırlık yerli otomobil hayalini bir serüvene dönüştürmek üzere. Açılış için geri sayımdaki fabrikada önemli gelişmeler yaşanırken heyecanla beklenen bir başka cevap ise TOGG'un fiyatı...

Ufuk Sandık kaleme aldı;

TOGG'un fabrika açılışı öncesinde Bakan Varank fiyatla ilgili ipucu verdi. Buna göre, 2023'te yollarda olacak yerli otonun fiyatının 800 bin ile 1 milyon TL arasında olabileceği belirtiliyor.

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İşte o liste! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde nefesler tutuldu. Hafta sonu TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek. Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. 2023'te yollara çıkacak olan TOGG'da ilk etapta 17-18 bin araç üretilmesi hedefleniyor.

İşte o liste! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

Vatandaşlar en çok TOGG'un fiyatının ne olacağını merak ediyor. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi. Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasının ardından gözler diğer markaların SUV modellerine çevrildi.




İşte o liste! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

SON DAKİKA | "REKABET EDECEK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ; İŞTE O FİYAT LİSTESİ

Daha çok çekirdek ailelerin tercih ettiği SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi birçok otomotiv şirketi tarafından üretiliyor. Genellikle donanımlarına, motor güçlerine, benzinli-dizel ayrımlarına göre SUV marka araçların fiyatları 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor.

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