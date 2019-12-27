İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı

TOGG birkaç gündür sosyal medyada yaptığı yerli otomobil paylaşımları ile heyecanı doruk noktasına ulaştırmıştı. Birçok kişi yerli otomobilin nasıl olacağını merak ediyordu. Yerli otomobilin tanıtım töreni başladı. Tanıtım devam ederken otomobille ilgili birçok detay ortaya çıktı.

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.