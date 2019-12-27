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İşte 'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı

('nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen resmen açıklandı. Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil Başkan tarafından tanıtıldı. Son birkaç gündür TOGG'nin sosyal medyadan paylaştığı görseller ve videolar heyecanın dozajını iyice arttırmıştı. Bugün yani 27 Aralık 2019 tarihi itibarı ile yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı. İşte yerli otomobil böyle görünüyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 16:48
İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı

birkaç gündür sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile heyecanı doruk noktasına ulaştırmıştı. Birçok kişi yerli otomobilin nasıl olacağını merak ediyordu. Yerli otomobilin tanıtım töreni başladı. Tanıtım devam ederken otomobille ilgili birçok detay ortaya çıktı.

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı
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İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı
İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı
İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı
İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı
İşte Türkiye'nin yerli otomobili! Resmen ortaya çıktı

ARIZA DURUMUNDA SERVİSLE İLETİŞİME GEÇECEK

, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

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