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- İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
Türk ustalar yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu sefer ustalara Fiat Punto teslim edildi. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. Aracın sahibi, Punto'nun son halini görünce tanımakta zorlandı. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 06.12.2019
23:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
23:30
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