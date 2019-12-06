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  • İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...

İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...

yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu sefer ustalara teslim edildi. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. Aracın sahibi, Punto'nun son halini görünce tanımakta zorlandı. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 23:28 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 23:30
İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
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İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
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İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
İtalyan Punto'ya Türk eli değdi! Görenler şaşkına dönüyor...
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