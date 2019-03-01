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  • Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

göçükleri nasıl düzeltilir? tamircisine gitmenize gerek yok

Aracınız ufak tefek çarpma ve sürtmelere maruz kalabilir. tamircisine gitmeden önce kaportadaki göçükleri kendiniz düzeltebilirsiniz. Bunun için sadece sıcak su ve lavabo pompası gerekiyor.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 15:53
Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

Küçük kazalar nedeniyle araçlarda oluşan göçükler bir hayli can sıkıcı oluyor.

Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

Görüntüsü ayrı masrafı ayrı moral bozan göçüklerden kurtulmanın yöntemi masraftan kurtarıyor.

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Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

Göçüklerden kurtulmak için öncelikle sıcak suya ihtiyacınız var.

Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

Ardından lavabo pompası almalısınız.

Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

Sıcak suyu göçük olan kısma dökün

Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

Lavabo pompasıyla sıcak suyu döktüğünüz kısımlara baskı uygulayın.

Kaporta göçükleri nasıl düzeltilir? Araba tamircisine gitmenize gerek yok

Eğer göçük biraz daha fazlaysa lavabo açacağıyla arabanın iç kısmına baskı uygulayın.

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