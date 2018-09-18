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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?

Alman otomotiv devi , ilk tam elektrikli seri üretim modeli olan e-tron'u tanıttı. 'un özellikleri nedir? Ne kadar menzile sahip? Fiyatı nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 15:56
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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?
Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

, nihayet E-TRON SUV modelini resmen tanıttı. Markanın ilk elektrikli SUV modeli olan SUV' u gelecek senelerde üretilecek elektrikli modeller için büyük bir fotoğraf veriyor.

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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?
Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

Alman otomotiv devi, e-tron SUV' un "tam elektrikli üretim modeli" olduğunu belirtiyor.Markanın ilk seri üretim EV modeli olan araç, Mercedes EQC ve Tesla Model X gibi modeller ile rekabet edecek.

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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?
Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

95 kwh' lik bataryalar ile çalışan e-tron SUV, 0-100 km/s hıza 5 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum 200 km/s hız yapabiliyor.

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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?
Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

Aracın beygir gücü ve tork değerleri ile henüz açıklanmadı.

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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?
Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

, bu modelide, sürücü gaz pedalına veya fren pedalına bastığında elektrik motorlarının enerjiyi geri kazanmasını sağlayan yenilikçi bir geri kazanım sistemi kullandı.

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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?
Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

Bu sistem sayesinde aracın menzili %30 daha da arttırılabiliyor.Yeni modelin toplam menzil mesafesi 402 km.

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Karşınızda 2020 e-tron! 'un özellikleri nedir?
Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

araçta elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi olduğunu da açıkladı.

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