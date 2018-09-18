Karşınızda 2020 Audi e-tron! Audi e-tron'un özellikleri nedir?

Alman otomotiv devi Audi, ilk tam elektrikli seri üretim modeli olan e-tron'u tanıttı. Audi e-tron'un özellikleri nedir? Ne kadar menzile sahip? Fiyatı nedir? İşte detaylar... Audi, nihayet E-TRON SUV modelini resmen tanıttı. Markanın ilk elektrikli SUV modeli olan Audi E-Tron SUV' u gelecek senelerde üretilecek elektrikli modeller için büyük bir fotoğraf veriyor. Alman otomotiv devi, Audi e-tron SUV' un 'tam elektrikli üretim modeli' olduğunu belirtiyor.Markanın ilk seri üretim EV modeli olan araç, Mercedes EQC ve Tesla Model X gibi modeller ile rekabet edecek. 95 kwh' lik bataryalar ile çalışan Audi e-tron SUV, 0-100 km/s hıza 5 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum 200 km/s hız yapabiliyor. Aracın beygir gücü ve tork değerleri ile henüz açıklanmadı. Audi, bu modelide, sürücü gaz pedalına veya fren pedalına bastığında elektrik motorlarının enerjiyi geri kazanmasını sağlayan yenilikçi bir geri kazanım sistemi kullandı. Bu sistem sayesinde aracın menzili %30 daha da arttırılabiliyor.Yeni modelin toplam menzil mesafesi 402 km. Audi araçta elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi olduğunu da açıkladı.