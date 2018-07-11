Kirli araçlar sanat eserine dönüştü

Tozlu ve çamurlu araba camlarına yazılan komik yazılara günlük hayatta sıkça rastlamaktayız. Arabaların pisliğini adeta sahibinin yüzüne vuran bu yazılar dışında, tozlu araba camlarına yaratıcı işler yapmak da mümkün. İşte kirli arabaları bir tuval olarak kullananların ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserler...