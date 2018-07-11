Kirli araçlar sanat eserine dönüştü

İngiliz sanatçı James Gibson sokakta gördüğü kirli araçların arkasında birbirinden yaratıcı sanat eserleri ortaya çıkarıyor. 'Kirli minibüslerin Banksy'i' olarak anılan İngiliz sanatçı sokakta gördüğü araçların arkasına boksör Anthony Joshua ve David Haye'den İngiliz futbolcu Harry Kane'e kadar birçok ismin portlerini de çizdi. İşte tozdan ve kirden sanat eseri ortaya çıkaran Gibson'un bazı çalışmaları Tozlu ve çamurlu araba camlarına yazılan komik yazılara günlük hayatta sıkça rastlamaktayız. Arabaların pisliğini adeta sahibinin yüzüne vuran bu yazılar dışında, tozlu araba camlarına yaratıcı işler yapmak da mümkün. İşte kirli arabaları bir tuval olarak kullananların ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserler...