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araçlar sanat eserine dönüştü

sanatçı sokakta gördüğü araçların arkasında birbirinden yaratıcı sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 17:19
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araçlar sanat eserine dönüştü
Kirli araçlar sanat eserine dönüştü
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araçlar sanat eserine dönüştü
Kirli araçlar sanat eserine dönüştü

" minibüslerin Banksy'i" olarak anılan sanatçı sokakta gördüğü araçların arkasına
boksör Anthony Joshua ve David Haye'den İngiliz futbolcu Harry Kane'e kadar birçok ismin portlerini de çizdi.

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araçlar sanat eserine dönüştü
Kirli araçlar sanat eserine dönüştü

İşte tozdan ve kirden sanat eseri ortaya çıkaran Gibson'un bazı çalışmaları

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araçlar sanat eserine dönüştü
Kirli araçlar sanat eserine dönüştü

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araçlar sanat eserine dönüştü
Kirli araçlar sanat eserine dönüştü
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araçlar sanat eserine dönüştü
Kirli araçlar sanat eserine dönüştü
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araçlar sanat eserine dönüştü
Kirli araçlar sanat eserine dönüştü

Tozlu ve çamurlu araba camlarına yazılan komik yazılara günlük hayatta sıkça rastlamaktayız. Arabaların pisliğini adeta sahibinin yüzüne vuran bu yazılar dışında, tozlu araba camlarına yaratıcı işler yapmak da mümkün. İşte arabaları bir tuval olarak kullananların ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserler...

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