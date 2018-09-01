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'dan gerçek boyutta yaptılar

şimdiye kadar yapılmış en çılgın şeyi yaptı. Legoların arkasındaki şirket, tam boyutlu, sürülebilir bir modelini inşa etti.

Giriş Tarihi: 01.09.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 15:27
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'dan gerçek boyutta yaptılar
LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

, 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını kullanarak 'un gerçek boyutlarındaki versiyonunu inşa etti.

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'dan gerçek boyutta yaptılar
LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

Şirket, aracın motorunu bile 'dan üretti. Araçta 2304 motor ve 4031 LEGO Technic dişli çarkı kullanıldı.

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'dan gerçek boyutta yaptılar
LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

Teknik, aslında oldukça basit nun bağlantı çubukları, dişliler, akslar, motorlar ve diğer parçaların biraz daha karmaşık bir şekilde birbirine bağlanması.

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'dan gerçek boyutta yaptılar
LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

, yapım sürecinin sadece 13.500 saat sürdüğünü söyledi. Geçen yılın haziran ayında beyin fırtınalarına başladılar ve gerçek inşaat 2018 Mart'ında başladı.

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'dan gerçek boyutta yaptılar
LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

Açık konuşmak gerekirse araçta plastikle çoğaltılamayan bazı yerler de var. 1.5 ton ağırlığında olan araçta, çelik çerçevelerde var.

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'dan gerçek boyutta yaptılar
LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

Saatte 20 kilometre hızla giden , orijinal 'un 400 km/sa hızına kıyasla epey yavaş.

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'dan gerçek boyutta yaptılar
LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

'nun motorları teknik olarak araca 5.3 beygir gücü kazandırıyor. Motorların LEGO maliyeti ise 70 bin dolar.

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