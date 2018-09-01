LEGO'dan gerçek boyutta Bugatti Chiron yaptılar

LEGO şimdiye kadar yapılmış en çılgın şeyi yaptı. Legoların arkasındaki şirket, Bugatti Chiron tam boyutlu, sürülebilir bir modelini inşa etti. LEGO, 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını kullanarak Bugatti Chiron'un gerçek boyutlarındaki versiyonunu inşa etti. Şirket, aracın motorunu bile LEGO'dan üretti. Araçta 2304 motor ve 4031 LEGO Technic dişli çarkı kullanıldı. Teknik, aslında oldukça basit legonun bağlantı çubukları, dişliler, akslar, motorlar ve diğer parçaların biraz daha karmaşık bir şekilde birbirine bağlanması. LEGO, yapım sürecinin sadece 13.500 saat sürdüğünü söyledi. Geçen yılın haziran ayında beyin fırtınalarına başladılar ve gerçek inşaat 2018 Mart'ında başladı. Açık konuşmak gerekirse araçta plastikle çoğaltılamayan bazı yerler de var. 1.5 ton ağırlığında olan LEGO araçta, çelik çerçevelerde var. Saatte 20 kilometre hızla giden LEGO Bugatti Chiron, orijinal Bugatti Chiron'un 400 km/sa hızına kıyasla epey yavaş. LEGO'nun motorları teknik olarak araca 5.3 beygir gücü kazandırıyor. Motorların LEGO maliyeti ise 70 bin dolar.