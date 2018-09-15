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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Robert Falck isimli adam sahibi olduğu ta yaptığı değişiklikle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 15.09.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 16:02
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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Tank paletleri üzerindeki Limuzin'i görenlar şaşırıp kalıyor.

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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Tamamen ye yönelik tasarlanan 1989 model Brougham ve SV250'nin bir araya gelmesinden oluşuyor.

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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Aracı meydana getiren Robert Falck araca şu an için 5.000 dolar fiyat biçiyor.

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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Barcelona'da Bel & Bel isimli bu ekip diğer firmalara göre çok farklı bir konuda uzmanlaşmış.

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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Ekip, Atılmış, bozulmuş, hurdaya çıkmış eski ları topluyorlar ve onları yepyeni mobilyalara çeviriyorlar. Sonuç ise harika tasarımlar ortaya çıkıyor...

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Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi
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