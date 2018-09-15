Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Robert Falck isimli adam sahibi olduğu araçta yaptığı değişiklikle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tank paletleri üzerindeki Limuzin'i görenlar şaşırıp kalıyor. Tamamen araziye yönelik tasarlanan araç 1989 model Cadillac Brougham ve Bombardier SV250'nin bir araya gelmesinden oluşuyor. Aracı meydana getiren Robert Falck araca şu an için 5.000 dolar fiyat biçiyor. Barcelona'da Bel & Bel isimli bu ekip diğer firmalara göre çok farklı bir konuda uzmanlaşmış. Ekip, Atılmış, bozulmuş, hurdaya çıkmış eski araçları topluyorlar ve onları yepyeni mobilyalara çeviriyorlar. Sonuç ise harika tasarımlar ortaya çıkıyor...