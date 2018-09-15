Limuzine öyle bir şey yaptı ki... Görenler bu kadarı da olmaz dedi

Robert Falck isimli adam sahibi olduğu araçta yaptığı değişiklikle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 15.09.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





