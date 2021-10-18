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Haberler Galeri Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye'de bir döneme damga vurmuştu
Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 16:11

Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye'de bir döneme damga vurmuştu

Yıllardır Türkiye'de minibüs denince akla ilk gelen Magirus olmuştur. Adeta bir dönemin efsanesi oldu Magirusler. Türk halkının kendisiyle geçmişi çok eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü denebilir. Bu popüler minibüslerin kendi jargonu ve dili bile vardı. Yolcu ve şoförlerin kullandığı o sözler herkesin hafızasına kazındı. Onu balık istifi ve şoförler için her zaman 'Arkadaki boşluklara geçelim!' sözlerinin kahramanı olarak tanıdık. Bu nedenle de Magirus minibüsler için en azından Türkiye'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. İşte dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verdi. Efsane Magirus minibüsü bakın ne hale getirdi. Peki son hali nasıl oldu? İşte o şaşkına çeviren görüntüler...

Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye’de bir döneme damga vurmuştu

Sadece sıradan bir minübüs değildir onlar! "Müsait bir yerde inebilir miyim? Kaptan beni ışıklarda bırak. Solda inecek var." Ve daha nice hafızalara kazınan cümlenin kahramanı olan minibüstür Magirusler.

Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye’de bir döneme damga vurmuştu

Biz onu balık istifi yolcu kapasitesiyle tanıdık.

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Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye’de bir döneme damga vurmuştu

Magirus tutkunu dört arkadaş da, kafa kafaya verip bir Magirus için binlerce lira harcadı.

Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye’de bir döneme damga vurmuştu

Bakın sonucu nasıl oldu...

Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye’de bir döneme damga vurmuştu
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