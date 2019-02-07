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mayıs ayında satışa çıkacak

Giriş Tarihi: 07.02.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 11:33
Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Volkswagen'in d-segment sedanı Passat makyajlandı.

Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Otomobilin dış tasarımında, modelin önceki jenerasyonlarında gerçekleşen kadar büyük bir makyaj operasyonuna gidilmediği fark ediliyor.

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Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Otomobilin asıl yeniliği ise teknoloji tarafında yapılmış durumda. Bu kapsamda, Volkswagen sürüş asistan sistemlerinini adı makyajla birlikte IQ.Drive olarak adlandırılmaya başlandı

Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Passat'ta da yer verilen sistem, saatte 210 kilometre hıza kadar kısmi otonom sürüşe izin veriyor. 'ın, söz konusu özelliği sunan ilk Volkswagen modeli olduğu açıklandı.

Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Bunun yanı sıra, Toureg'te karşımıza çıkan LED matrix farlara Passat'ta da yer verildiği bildirildi.

Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Passat'ın iç mekanında yapılan değişikliklere bakıldığında, Arteon ile benzerliğin artırıldığı fark ediliyor.

Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Otomobilin multimedya sistemi de elden geçirilirken, doğal ses kontrolü, internet servisleri, web uygulamaları gibi seçeneklerin sunulacağı kaydedildi.

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