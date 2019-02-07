Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Volkswagen'in d-segment sedanı Passat makyajlandı. Otomobilin dış tasarımında, modelin önceki jenerasyonlarında gerçekleşen kadar büyük bir makyaj operasyonuna gidilmediği fark ediliyor. Otomobilin asıl yeniliği ise teknoloji tarafında yapılmış durumda. Bu kapsamda, Volkswagen sürüş asistan sistemlerinini adı makyajla birlikte IQ.Drive olarak adlandırılmaya başlandı Passat'ta da yer verilen sistem, saatte 210 kilometre hıza kadar kısmi otonom sürüşe izin veriyor. Makyajlı Passat'ın, söz konusu özelliği sunan ilk Volkswagen modeli olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra, Toureg'te karşımıza çıkan LED matrix farlara Passat'ta da yer verildiği bildirildi. Passat'ın iç mekanında yapılan değişikliklere bakıldığında, Arteon ile benzerliğin artırıldığı fark ediliyor. Otomobilin multimedya sistemi de elden geçirilirken, doğal ses kontrolü, internet servisleri, web uygulamaları gibi seçeneklerin sunulacağı kaydedildi.