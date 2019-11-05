Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları fiyatlarında güncellemeler yapmaya başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerin fiyatlarında güncellemeler yapıldı. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle elinde 2019 model otomobil bulunduran otomotiv şirketleri stoklarını eritmeye çalışıyor. Düşen kredi faizleriyle birlikte hurda teşviğinin olması da otomotiv satışlarında harekete neden oldu. Kamu bankalarından yüzde 0.49-0.69 aralığında faizlerle taşıt kredisi veriyor. İşte fiyatları güncellenen en ucuz otomobiller... Fiat Panda Audi A3 Sedan