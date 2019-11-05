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  • Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Markalar birer açıkladı! İşte ayı araba fiyatları

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte markaları fiyatlarında güncellemeler yapmaya başladı. ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerin fiyatlarında güncellemeler yapıldı.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:03
Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle elinde 2019 model bulunduran otomotiv şirketleri stoklarını eritmeye çalışıyor.

Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Düşen kredi faizleriyle birlikte hurda teşviğinin olması da otomotiv satışlarında harekete neden oldu.

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Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Kamu bankalarından yüzde 0.49-0.69 aralığında faizlerle taşıt kredisi veriyor.

Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

İşte fiyatları güncellenen en ucuz otomobiller...

Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Fiat Panda

71 bin 900 lira

Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları
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Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Audi A3 Sedan

272 bin 548 lira

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