Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!
Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!
Hindistan'da yaşayan bir adam uzun zamandır Mercedes araç sahibi olmak istiyordu. Parasının bir kısmını kenara koyup biriktirdi ve çevresinden de biraz borç alarak, sonunda araç parasını topladı. Bir süre boyunca satılık Mercedes arabalara bakan adam, sonunda istediği aracı buldu ve satın aldı. Ancak adam kısa süre içinde araçta bir gariplik olduğunu fark etti. Arabayla ilgili gerçeği görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumu polislere haber verdi, ancak polisler de olay karşısında şaşkına döndü. İşte dünyayı bile şaşırtan ilginç Mercedes olayı...
Giriş Tarihi: 26.07.2019
10:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
10:51