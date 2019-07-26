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  • Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

'da yaşayan bir adam uzun zamandır araç sahibi olmak istiyordu. Parasının bir kısmını kenara koyup biriktirdi ve çevresinden de biraz borç alarak, sonunda araç parasını topladı. Bir süre boyunca satılık arabalara bakan adam, sonunda istediği aracı buldu ve satın aldı. Ancak adam kısa süre içinde araçta bir gariplik olduğunu fark etti. Arabayla ilgili gerçeği görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumu polislere haber verdi, ancak polisler de olay karşısında şaşkına döndü. İşte dünyayı bile şaşırtan ilginç Mercedes olayı...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 10:51
Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

Sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri 'da satılan araç oldu. Hindistanlı bir kişi yıllar boyunca sahibi olmak istedi ve sonunda hayallerine kavuştu. Fakat Mercedes diye aldığı araçla ilgili asıl gerçek hayatının şokunu yaşattı.

Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

Polisler bile daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını söyledi.

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Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

sanılan otomobil aslında başka bir araç çıktı.

Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

Olay sosyal medyayı salladı.

Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

Sahte 'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

PERTE ÇIKAN MERCEDES YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Ağır bir kazaya karışan marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

Mercedes araba göründüğü gibi çıkmadı! Aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

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