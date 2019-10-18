Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!
Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!
Kaza geçirmiş, hurdaya çıkmış veya kaderine terk edilmiş birçok araba var. Bazı kişiler ise bu araçları satın alıp, yenileme ve toparlama işine girişiyor. Herhangi bir şey olmaz denilen hurdalar adeta yeniden hayata dönüyor. Hatta yenileme çalışmalarını yapan kişiler, arabalara ilginç ekstra özellikler bile ekliyor. Bu tarz çalışmaların birçok örneği var. Ağır kaza geçimiş eski model bir Mercedes araba da ustaların yoğun uğraşları sonucu tekrar yollara döndü.
Giriş Tarihi: 18.10.2019
15:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
15:51
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