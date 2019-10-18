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  • Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!

araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!

geçirmiş, hurdaya çıkmış veya kaderine terk edilmiş birçok araba var. Bazı kişiler ise bu araçları satın alıp, yenileme ve toparlama işine girişiyor. Herhangi bir şey olmaz denilen hurdalar adeta yeniden hayata dönüyor. Hatta yenileme çalışmalarını yapan kişiler, arabalara ilginç ekstra özellikler bile ekliyor. Bu tarz çalışmaların birçok örneği var. Ağır kaza geçimiş eski model bir araba da ustaların yoğun uğraşları sonucu tekrar yollara döndü.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:51
Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!

Ağır bir kazaya karışan araba adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla tekrar yollara döndü. O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!

otomobil geçirdiği sonrasında bu hale gelmişti.

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Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!

İşte 'in kare kare yeniden yollara dönüş hikayesi...

Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!
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Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!
Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!
Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!
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