Mercedes araba şaşkına çevirdi! Son halini görenler böyle bir şey beklemiyordu!

Ağır bir kazaya karışan Mercedes araba adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla tekrar yollara döndü. O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.