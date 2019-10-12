Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

Bazı kişiler eski arabalarında değişiklikler yaparak, başka araçlara çevirebiliyor. Bu tarz projeler her zaman dikkat çekici oluyor. Çalışma sonunda ortaya oldukça şaşırtıcı araçlar çıkıyor. Rus bir mühendis uzun zamandır arabasını yenilemek istiyordu, ancak kafasında çılgın bir proje de vardı. En başta sahibi olduğu Mercedes marka arabasını yenileme işine girişti, ama daha sonra yenileme işini ileri götürüp, projesini hayata geçirdi. Aylar süren çalışmalar sonunda Mercedes arabayı bambaşka bir araca çevirdi. Aracın son halini görenler kısa süreli şok geçirdi. İşte Rus mühendisin çılgın aracı...