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arabayı canavara çevirdi! Bu 'in dünyada başka bir örneği yok!

Bazı kişiler eski arabalarında değişiklikler yaparak, başka araçlara çevirebiliyor. Bu tarz projeler her zaman dikkat çekici oluyor. Çalışma sonunda ortaya oldukça şaşırtıcı araçlar çıkıyor. Rus bir mühendis uzun zamandır arabasını yenilemek istiyordu, ancak kafasında çılgın bir proje de vardı. En başta sahibi olduğu marka arabasını yenileme işine girişti, ama daha sonra yenileme işini ileri götürüp, projesini hayata geçirdi. Aylar süren çalışmalar sonunda arabayı bambaşka bir araca çevirdi. Aracın son halini görenler kısa süreli şok geçirdi. İşte Rus mühendisin çılgın aracı...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 13:03
Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov, aracını en başta yenilemek istedi. Ancak uzun zamandır kafasında yer alan bir proje vardı ve yenileme işini daha ileri götürüp, projesini gerçekleştirmeye karar verdi.

Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

Belyakov'un projesi sonucunda yepyeni bir model ortaya çıktı.

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Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

Mercedes arabayı canavara çevirdi! Bu Mercedes'in dünyada başka bir örneği yok!

Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel modeli bir otomobilin baştan aşağı değişip, geldiği son noktayı gösteriyor.

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