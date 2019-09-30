Mercedes diye satın aldı ama işin gerçeği şoke etti! Polisler bile şaşkına döndü

Sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri Hindistan'da satılan Mercedes araç oldu. Hindistanlı bir kişi yıllar boyunca Mercedes sahibi olmak istedi ve sonunda hayallerine kavuştu. Fakat Mercedes diye aldığı araçla ilgili asıl gerçek hayatının şokunu yaşattı.