Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

Alman F1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Michael Schumacher 2013 yılında Fransız Alpler'inde kayak yaparken kaza yaptı ve düşerek başına darbe aldı. Schumacher kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alındı. Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili o günden bu yana basına pek fazla bilgi verilmedi. Fakat Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz haber sitesi DailyMail'de yer alan habere göre 49 yaşındaki Schumacher yürümeye başladı. Haberde, Schumacher'in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin sterlinlik tedavi masrafının olduğu belirtildi. Schumacher'in İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi gördüğü söyleniyor.