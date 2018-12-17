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'le ilgili flaş iddia!

Alman pilotu 'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 15:07
Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

2013 yılında Fransız Alpler'inde kayak yaparken kaza yaptı ve düşerek başına darbe aldı.

Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

Schumacher kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alındı.

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Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili o günden bu yana basına pek fazla bilgi verilmedi.

Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

Fakat Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

İngiliz haber sitesi DailyMail'de yer alan habere göre 49 yaşındaki Schumacher yürümeye başladı.

Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

Haberde, Schumacher'in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin sterlinlik tedavi masrafının olduğu belirtildi.

Michael Schumacher'le ilgili flaş iddia!

Schumacher'in 'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi gördüğü söyleniyor.

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