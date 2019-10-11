Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

Lüks spor otomobiller birçok kişinin hayalini süslüyor. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi üreticilerin çıkardığı modeller birbirinden ilgi çekici ve hızlı. Ancak söz konusu bu canavarlar herkese hitap etmiyor, fiyatları yüzbinlerce dolardan başlayıp milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Lamborghini hayranı genç bir adam gerçek bir Lamborghini otomobil alamasa da, hayalinin peşinde koşturdu ve büyük bir işe girişti. Sahibi olduğu Mitsubishi arabayı, Lamborghini'ye çevirdi.
Giriş Tarihi: 11.10.2019
13:44
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
13:49
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