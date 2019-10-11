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  • Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

arabasını 'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

Lüks spor otomobiller birçok kişinin hayalini süslüyor. Ferrari, , Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi üreticilerin çıkardığı modeller birbirinden ilgi çekici ve hızlı. Ancak söz konusu bu canavarlar herkese hitap etmiyor, fiyatları yüzbinlerce dolardan başlayıp milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Lamborghini hayranı genç bir adam gerçek bir Lamborghini otomobil alamasa da, hayalinin peşinde koşturdu ve büyük bir işe girişti. Sahibi olduğu arabayı, Lamborghini'ye çevirdi.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 13:49
Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model arabasını 'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen adam, sonunda işe koyuldu ve aylar süren macera başladı.

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Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

Arabasını 'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

Aylar süren çalışmadan sonra muhteşem bir işe imza attı.

Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!

İşte 'nin kare kare 'ye dönüşmesi...

Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!
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Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte dudak uçuklatan değişim!
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