Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!

Litvanyalı mühendis, hurdaya dönen aracını öyle bir hale getirdi ki kendisi bile tanıyamadı. Eline köpüğü aldı ve... Litvanyalı mühendis, hurdaya dönen arabası için gece gündüz uğraştı; köpükledi, boyasını değiştirdi, içini elden geçirdi. Ve sonunda neye dönüştüğünü gören dondu kaldı! Kaynak: pexels.com Macera hurda halde duran bir Mercedes CLK ile başlıyor. Arabanın üzeri özel köpükle kaplanmaya başlıyor. Fakat köpüğü şekillendirmek bir hayli zor. Adeta rönesans sanatçıları gibi titizlikle çalışılıyor. Ortaya yavaş yavaş bir şeyler çıkmaya başladı.