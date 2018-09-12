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yı böyle canavara dönüştürdü!

Litvanyalı mühendis, hurdaya dönen aracını öyle bir hale getirdi ki kendisi bile tanıyamadı. Eline köpüğü aldı ve...

Giriş Tarihi: 12.09.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 22:18
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yı böyle canavara dönüştürdü!
Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!

Litvanyalı , ya dönen arabası için gece gündüz uğraştı; köpükledi, boyasını değiştirdi, içini elden geçirdi. Ve sonunda neye dönüştüğünü gören dondu kaldı!

Kaynak: pexels.com

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yı böyle canavara dönüştürdü!
Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!
Macera halde duran bir Mercedes CLK ile başlıyor.
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yı böyle canavara dönüştürdü!
Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!
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yı böyle canavara dönüştürdü!
Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!
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yı böyle canavara dönüştürdü!
Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!
Arabanın üzeri özel köpükle kaplanmaya başlıyor.
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yı böyle canavara dönüştürdü!
Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!
Fakat köpüğü şekillendirmek bir hayli zor. Adeta rönesans sanatçıları gibi titizlikle çalışılıyor.
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yı böyle canavara dönüştürdü!
Mühendis hurdayı böyle canavara dönüştürdü!
Ortaya yavaş yavaş bir şeyler çıkmaya başladı.
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