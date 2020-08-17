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Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu
Türkiye'de sevilen ve kült haline gelmiş bazı araba modelleri var. Mesela Şahin, Doğan ve Kartal olarak bildiğimiz kuş serisi bunlardan biridir. Murat 131 de sözünü ettiğimiz modeller arasında bulunuyor. 1976'dan 1984'e kadar üretilen Murat 131 halen çok sevilen ve ilgi gören bir araba. Türkiye'deki ikon modellerden olan Murat 131'in iyi durumda olanını bulmak zor. Ancak bazı vatandaşlar hurdaya çıkmış olan bir Murat 131 bulup, onu yeniliyor. Aydınlı bir usta da aynen böyle yaptı. Çürümüş halde olan Murat 131'i satın aldı ve aracı topladı. Aylar süren yenileme çalışması sonunda Murat 131'in yenilenmiş halini görenler şaşkına döndü. İşte kare kare muhteşem değişim....
Giriş Tarihi: 17.08.2020
15:00
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
15:06
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