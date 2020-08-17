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131 efsanesi yollara geri döndü! usta yeteneğini konuşturdu

'de sevilen ve kült haline gelmiş bazı araba modelleri var. Mesela Şahin, Doğan ve olarak bildiğimiz kuş serisi bunlardan biridir. 131 de sözünü ettiğimiz modeller arasında bulunuyor. 1976'dan 1984'e kadar üretilen Murat 131 halen çok sevilen ve ilgi gören bir araba. Türkiye'deki ikon modellerden olan Murat 131'in iyi durumda olanını bulmak zor. Ancak bazı vatandaşlar hurdaya çıkmış olan bir Murat 131 bulup, onu yeniliyor. bir usta da aynen böyle yaptı. Çürümüş halde olan Murat 131'i satın aldı ve aracı topladı. Aylar süren yenileme çalışması sonunda Murat 131'in yenilenmiş halini görenler şaşkına döndü. İşte kare kare muhteşem değişim....

Giriş Tarihi: 17.08.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 15:06
Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu

131 halen ilgi gören ve oldukça seveni olan bir araba. Bu otomobili çok seven bir usta, aracın iyi durumda olanını bulamayınca, hurdaya çıkmış olanını aldı. Murat 131 resmen çürümüş durumdaydı.

Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu

Usta en ince noktasına kadar aracı yeniledi.

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Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu

Usta yaptıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu
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Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu
Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu
Murat 131 efsanesi yollara geri döndü! Aydınlı usta yeteneğini konuşturdu
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