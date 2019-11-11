Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...
Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...
Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte otomobil piyasası da canlandı! Araba almak isteyenler her ay farklı farklı kampanyalar düzenliyor. Özellikle bazı markaların taşıt kredilerini oldukça uyguna çekmeleri 0 araç almak isteyenleri heyecanlandırdı. Otomobil kampanyaları sürerken 31 bin lira nakitle sıfır araba sahibi olabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 11.11.2019
09:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
09:44
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