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  • Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte piyasası da canlandı! Araba almak isteyenler her ay farklı farklı kampanyalar düzenliyor. Özellikle bazı markaların taşıt kredilerini oldukça uyguna çekmeleri 0 araç almak isteyenleri heyecanlandırdı. Otomobil kampanyaları sürerken 31 bin lira nakitle sıfır araba sahibi olabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:44
Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

Otomotiv şirketleri yıl sonu kampanyalarına başladı. Markalar ellerinde kalan 2019 model arabaları satmak için kredi kampanyaları ve fiyat indirimleri yapıyorlar. Kamu bankaları da anlaşmalı oldukları otomotiv şirketlerine yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında kredi kullandırıyor. Hurda teşvikinin de bitmesine kısa bir süre kaldı.

Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

Araba alacaklar iyi pazarlık yapıp, başka bayilerden de fiyat alması avantajına oluyor. Ayrıca ekstra olarak boya koruma, aksesuar talep etmekte de fayda var.

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Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

İşte otomotiv şirketlerinin kampanyaları

Citroen

50 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 4360 lira

Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

Toyota Corolla – Toyota C-HR

50 bin lira kredi

Yüzde 0.69 faiz

Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

Fiat Egea

31 bin 100 lira peşin

50 bin liraya kadar kredi kullanılıyor.

24 ay taksit

Aylık ödeme: 2 bin lira

Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

Renault Clio

Yüzde 0 faiz

Fiyat 74 bin 900 lira

Otomobil almayı düşünenler dikkat! 31 bin lira nakitle 0 araba kampanyaları sürüyor...

Peugeot 301

26 bin lira kredi

12 ay taksit, yüzde 0 faiz

Aylık ödeme: 2.166 lira

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