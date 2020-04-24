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Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor
Teknolojinin gelişimi otomobil dünyası tarafından da büyük bir ilgiyle ve yakından takip ediliyor. Birçok teknolojik yeniliğin önce otomotiv sektörüne geldiği de söylenebilir. Ünlü Alman otomobil markası Mercedes tarafından şaşırtıcı bir teknoloji piyasaya sürülüyor. Konunun merkezinde ise otomobillerin olmazsa olmazı farlar var. Farlar karanlık saatlerde otomobillerin belki de en önemli parçasına dönüşüyor. Peki otomobil farlarıyla ilgili gerçekleşen bu yenillik neler vaat ediyor? Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz! İşte şaşırtıcı ve aynı zamanda heyecanlandıran haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.04.2020
08:24
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
08:31
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