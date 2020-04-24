Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

Otomobil farklarında büyük değişiklik! hayata geçiriyor

Teknolojinin gelişimi otomobil dünyası tarafından da büyük bir ilgiyle ve yakından takip ediliyor. Birçok teknolojik yeniliğin önce otomotiv sektörüne geldiği de söylenebilir. Ünlü Alman otomobil markası tarafından şaşırtıcı bir teknoloji piyasaya sürülüyor. Konunun merkezinde ise otomobillerin olmazsa olmazı farlar var. Farlar karanlık saatlerde otomobillerin belki de en önemli parçasına dönüşüyor. Peki otomobil farlarıyla ilgili gerçekleşen bu yenillik neler vaat ediyor? Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz! İşte şaşırtıcı ve aynı zamanda heyecanlandıran haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:31
Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

Otomotiv dünyasında her gün yeni bir yenilik karşımıza çıkıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?

Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

Bu gerçekten teknolojinin ne derece ilerledğinin de göstergesi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015'te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.

Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vadediyor.

Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.

Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

Farlarda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor.

Otomobil farklarında büyük değişiklik! Mercedes hayata geçiriyor

'in akıllı far teknolojisinin bir diğer özelliği ise sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtabilmesi.

SON DAKİKA