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Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

Giriş Tarihi: 14.10.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:04
Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

Otomobil markaları ürettikleri yeni modellerle teknoloji ve konforu her gün bir üst seviyeye taşıyor.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?

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Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

MİTSUBİSHİ

Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

MERCEDES-BENZ

Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

MAZDA

Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

HYUNDAİ

Şirketin adı Korece'de "Çağdaş, modern" anlamına gelir.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları!

SSANGYONG

Güney Koreli otomobil üreticisinin ismi, 'ikiz ejder' anlamına gelir.

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