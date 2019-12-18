Otomobilde yılın son kampanyaları

Yıl sonunda gelişen talep artışını öngöremeyen birçok marka bu yıla araç yetiştiremiyor. Türkiye'de üretim yapan yerli markalar araç bulunurluğunda ithalatçılardan bir adım önde olsa da birçok versiyonda bulunurluk problemi mevcut. Aralık ayı toplam araç satışlarının 85-90 bin, 2019 toplamında ise 480 bin adetlerde oluşması bekleniyor. Tüketiciler ise ocak ayında 2020 modellerin zamlanacağı ve hurda indiriminin biteceği öngörüsüyle yıl sona ermeden gözlerine kestirdiği modeli almanın peşindeler. İşte 2019'un son kampanyaları...