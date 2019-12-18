Otomobilde yılın son kampanyaları

MERCEDES
Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180.000 TL kredi tutarına, Yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159.500 TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 0,79 faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca 24 ay vadede 0,99 faiz oranı, 36 ay vadede ise 1,09 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi bir otomobil sahibi olmak isteyenler için Aralık ayına özel Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 225.500 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 , 24 ay yüzde 1,09 , 36 aya ise yüzde 1,19 faiz oranı sunuyor.