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Otomobilde yılın son kampanyaları

2019'un bitimine az bir süre kala sıfır km satışlarında canlılık yaşanıyor. Ancak birçok marka ve modelde "bulunurluk" problemi mevcut. Yılın son 2 ayında talep hem faizlerin düşmesi hem de 2020'de hurda indiriminin biteceğinden dolayı artışa geçti. Gelecek yıl binek otomobil ve bakım amortismanlarının da yüzde 70'lere inecek olması tüketicileri harekete geçirdi.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:39
Otomobilde yılın son kampanyaları

Yıl sonunda gelişen talep artışını öngöremeyen birçok marka bu yıla araç yetiştiremiyor. Türkiye'de üretim yapan yerli markalar araç bulunurluğunda ithalatçılardan bir adım önde olsa da birçok versiyonda bulunurluk problemi mevcut. Aralık ayı toplam araç satışlarının 85-90 bin, 2019 toplamında ise 480 bin adetlerde oluşması bekleniyor. Tüketiciler ise ocak ayında 2020 modellerin zamlanacağı ve hurda indiriminin biteceği öngörüsüyle yıl sona ermeden gözlerine kestirdiği modeli almanın peşindeler. İşte 2019'un son kampanyaları...

Otomobilde yılın son kampanyaları

BMW

Aralık boyunca geçerli kampanya ile BMW 5 Serisi 200.000 TL'ye yüzde 0,79 faiz, BMW i3 ve i3s 180.000 TL'ye 0,49 faiz avantajı ile sunuluyor.Ayrıca yeni BMW 3 Serisi, X1, 5 Serisi, X2 ve BMW 2 Serisi Active Tourer modellerinde 5.000 TL'ye varan takas desteği var.

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Otomobilde yılın son kampanyaları

FIAT

Hurda teşvikinin ve yılın son ayı olan Aralık'ta Egea ailesinin üyeleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor. "Fiat Engelsiz Hareket" programı kapsamında da 31 Aralık tarihine kadar Fiat markalı bir satın almak isteyen engelli sürücülere "sürüş aparatı" ücretsiz olarak sunuluyor.

Otomobilde yılın son kampanyaları

RENAULT

Renault Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile verilmekte.

Otomobilde yılın son kampanyaları

HONDA

Honda Civic Sedan modellerinde 60 bin TL'ye kadar yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vadeli kredi imkanı mevcut. CR-V modellerinde ise 100 bin TL'ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

Otomobilde yılın son kampanyaları

MITSUBISHI

Temsa Motorlu Araçlar Mitsubishi yeni L200, Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde 0 faiz kampanyasını devreye aldı.

Otomobilde yılın son kampanyaları

MERCEDES

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180.000 TL kredi tutarına, Yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159.500 TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 0,79 faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca 24 ay vadede 0,99 faiz oranı, 36 ay vadede ise 1,09 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi bir sahibi olmak isteyenler için Aralık ayına özel Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 225.500 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 , 24 ay yüzde 1,09 , 36 aya ise yüzde 1,19 faiz oranı sunuyor.

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