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Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil
Spor lüks otomobiller tasarımları, motor güçleri, hızları ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak böyle bir araca sahip olmak için kesenin ağzını açmak gerekli. Fiyatları yüz binlerce dolardan başlayıp, milyonlarca dolara kadar gidebiliyor. Mesela Bugatti Chiron'un fiyatı 6 milyon dolar. Çocukluğundan bu yana Lamborghini hayranı olan genç bir makine mühendisi, Lamborghini Aventador sahibi olmak istiyordu. Ancak bu otomobili alacak ekonomik gücü yoktu. Bu yüzden eski arabasını Aventador'a dönüştürmeye karar verdi. Uzun zaman boyunca projesini planlayan makine mühendisi işe başladı. 2 sene süren çalışması sonunda ise Lamborghini Aventador sahibi oldu.
Giriş Tarihi: 10.08.2020
15:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
15:25
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