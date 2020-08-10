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Parası yetmeyince eski arabasını 'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil

Spor lüks otomobiller tasarımları, motor güçleri, hızları ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak böyle bir araca sahip olmak için kesenin ağzını açmak gerekli. Fiyatları yüz binlerce dolardan başlayıp, milyonlarca dolara kadar gidebiliyor. Mesela Bugatti Chiron'un fiyatı 6 milyon dolar. Çocukluğundan bu yana hayranı olan genç bir makine mühendisi, Lamborghini Aventador sahibi olmak istiyordu. Ancak bu otomobili alacak ekonomik gücü yoktu. Bu yüzden eski arabasını Aventador'a dönüştürmeye karar verdi. Uzun zaman boyunca projesini planlayan makine mühendisi işe başladı. 2 sene süren çalışması sonunda ise Lamborghini Aventador sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:25
Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil

28 yaşındaki makine mühendisi hayallerini süsleyen otomobile sahip olmak için çılgın bir projeye girişti. Uzun zamandır kullandığı Mitsubishi aracını Aventador'a dönüştürmeye karar verdi.

Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil

Bu proje için çevreden gerekli parçaları alan, hurda araçların parçalarını kullanan mühendis, 2 sene süren çalışması sonucunda istediği arabaya kavuştu.

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Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil

Hatta genç adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum onu amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil

Arabasını 'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil

İşte Mitsubishi'nin kare kare 'ye dönüşmesi...

Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil
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Parası yetmeyince eski arabasını Lamborghini'ye dönüştürdü! İşte görenleri şoke eden otomobil
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