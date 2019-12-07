Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

28 yaşındaki makine mühendisi adam uzun zamandan beridir, sahibi olmak istiyordu. Bu aracın peşinden koşturdu, ancak bir türlü istenilen parayı toparlayamadı. Genç adam Aventador'dan vazgeçmedi ve başka bir plan yaptı. Sahibi olduğu eski model arabayı, Lamborghini Aventador modeline çevirmeye karar verdi. Bu planını yakın çevresine açıkladığında en başta dalga konusu oldu, ama 2 senelik çalışma sonucunda genç adam istediği spor otomobile kavuştu. Adamla dalga geçen arkadaşları Lamborghini Aventador'u gördükten sonra şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 12:19
Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

Lüks spor otomobiller birçok kişinin hayalini süslüyor. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi üreticilerin çıkardığı modeller birbirinden ilgi çekici ve hızlı. Ancak söz konusu bu canavarlar herkese hitap etmiyor, fiyatları yüzbinlerce dolardan başlayıp milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Lamborghini hayranı makine mühendisi bir adam gerçek bir sahibi olmak istedi. Bu konuda maddi olarak elinden gelen ne varsa yaptı, fakat bir türlü araç için gerekli parayı toparlayamadı. Ancak otomobili alamasa da, hayalinin peşinde koşturdu ve büyük bir işe girişti. Sahibi olduğu Mitsubishi arabayı, Lamborghini Aventador'a çevirdi.

Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen adam, sonunda işe koyuldu ve 2 sene süren macera başladı.

Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

Hatta adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum adamı amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

Arabasını Lamborghini'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü

İşte Mitsubishi'nin kare kare Lamborghini'ye dönüşmesi...

Parası yetmeyince Lamborghini'yi evinde yaptı! Adama inanmayan arkadaşları otomobili görünce şaşkına döndü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN