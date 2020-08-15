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Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...
Audi A4, Alman otomotiv devinin en popüler modellerinden biri. 1994'ten beridir üretimde olan A4'ün eski ve yeni kasaları ilgi görüyor. Audi A4 B5 modeline sahip genç bir adam, arabasını toplamak ve yenilemek istiyordu. Bunun için Yüzde 100 Oto programına başvurdu ve otomobilini ustalara emanet etti. Ustalar yeteneklerini konuşturup, eski A4'ü tepeden tırnağa yeniledi. Aracın sahibi arabasının yeni halini görünce oldukça şaşırdı. Muhteşem bir değişime imza atılmıştı.
Giriş Tarihi: 15.08.2020
13:17
Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
13:24
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