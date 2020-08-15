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Pes dedirten değişim! Eski arabayı bakın ne hale getirdiler...

A4, Alman otomotiv devinin en popüler modellerinden biri. 1994'ten beridir üretimde olan A4'ün eski ve yeni kasaları ilgi görüyor. Audi A4 B5 modeline sahip genç bir adam, arabasını toplamak ve yenilemek istiyordu. Bunun için Yüzde 100 Oto programına başvurdu ve otomobilini ustalara emanet etti. Ustalar yeteneklerini konuşturup, eski A4'ü tepeden tırnağa yeniledi. Aracın sahibi arabasının yeni halini görünce oldukça şaşırdı. Muhteşem bir değişime imza atılmıştı.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 13:24
Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...

Yüzde 100 Oto programının ustaları yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attı. Son dönemlerde bu konuda yeteneklerini sıklıkla gösteren ustalar, bu sefer A4 B5 modelini yeniledi. Arabanın son hali aracın sahibini şaşkına çevirdi.

Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...

İşte A4'ün şoke eden değişimi!

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Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...
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Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...
Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...
Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...
Pes dedirten değişim! Eski Audi arabayı bakın ne hale getirdiler...
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