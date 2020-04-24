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Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Araç plakalarında yeni dönem başlıyor. Yeni sistemle birlikte plakalar tamamen değişecek. Bu durum sürücülere oldukça kolaylık sağlayacak. Test aşamasında olan yeni sistemiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Araçlara yeni özellik kazandıracak. Peki söz konusu yeni plaka sistemi nedir? Neler olacak? İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:37
Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Günümüzde kullandığımız birçok eşya akıllandı. Akıllı telefon, akıllı giysi, akıllı ayakkabı vs... derken bu duruma arabaların plakaları da katıldı.

Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde park etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

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Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece bilgilerinizi paylaşmayacak!

Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir bunu nasıl yapacak dersiniz?

Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!

Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...

Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!

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