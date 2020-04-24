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Plakalarda yeni sisteme geçiliyor! Bundan sonra araç plakalarında bakın ne olacak...
Araç plakalarında yeni dönem başlıyor. Yeni sistemle birlikte plakalar tamamen değişecek. Bu durum sürücülere oldukça kolaylık sağlayacak. Test aşamasında olan yeni plaka sistemiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Araçlara yeni özellik kazandıracak. Peki söz konusu yeni plaka sistemi nedir? Neler olacak? İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020
12:02
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
12:37
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