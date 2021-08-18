Porsche bombayı patlattı ve tarih verdi! Yeni konsept aracını gözler önüne serecek

Kaynaklar yeni konsept modelin temel Porsche tasarımından esintiler taşıyacağını, ancak genel manada geleceği temsil eden tasarım diline sahip olacağını iddia ediyor. Tabii ki bunun ne kadar doğru olduğu belli değil. Neler olacağını ancak 6 Eylül'deki resmi tanıtımda göreceğiz.