Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:39Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:40
Porsche bombayı patlattı ve tarih verdi! Yeni konsept aracını gözler önüne serecek
Yaz ayları Porsche için oldukça hareketli geçti. Alman otomotiv devi haziran ve temmuz ayları içinde yeni tanıtımlar yaptı. Fakat Porsche asıl bombasını sona saklamış durumda. Daha önce çeşitli kaynaklar tarafından ünlü markanın yeni elektrikli konsept üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Porsche paylaştığı Twitter gönderisinde hem konsept aracına ait ipucu görseline yer verdi hem de tanıtım tarihini açıkladı. İşte detaylar...