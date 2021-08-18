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Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:40

Porsche bombayı patlattı ve tarih verdi! Yeni konsept aracını gözler önüne serecek

Yaz ayları Porsche için oldukça hareketli geçti. Alman otomotiv devi haziran ve temmuz ayları içinde yeni tanıtımlar yaptı. Fakat Porsche asıl bombasını sona saklamış durumda. Daha önce çeşitli kaynaklar tarafından ünlü markanın yeni elektrikli konsept üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Porsche paylaştığı Twitter gönderisinde hem konsept aracına ait ipucu görseline yer verdi hem de tanıtım tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Porsche bombayı patlattı ve tarih verdi! Yeni konsept aracını gözler önüne serecek

Porsche'nin yeni bir konsept model geliştirdiği biliniyordu. Fakat Stuttgart merkezli üretici konsept aracı hakkında sessiz kalmıştı. Sonunda Porsche'den beklenen açıklama geldi.

Porsche bombayı patlattı ve tarih verdi! Yeni konsept aracını gözler önüne serecek

Porsche Newsroom Twitter hesabında, Porsche geleceğe bakıyor cümlesi vurgulanarak, konsept aracın 6 Eylül'de tanıtılacağı açıklandı. Bununla birlikte ipucu görseli paylaşıldı. Eylül ayında Munich Motor Show'un gerçekleşeceğini belirtelim. Konsept otomobil büyük ihtimalle tamamen elektrikli olacak görünüyor.

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Porsche bombayı patlattı ve tarih verdi! Yeni konsept aracını gözler önüne serecek

Porsche gelecekte elektrikli marka olmak istiyor ve bunun için planlarını uygulamaya koydu. Taycan bu dönüşümün önemli adımlarından biriydi, uzmanlar şimdi de konsept modelle birlikte Porsche'nin elektrikli araçlar konusunda başka neler yaptığının ortaya çıkacağını belirtiyor.

Porsche bombayı patlattı ve tarih verdi! Yeni konsept aracını gözler önüne serecek

Kaynaklar yeni konsept modelin temel Porsche tasarımından esintiler taşıyacağını, ancak genel manada geleceği temsil eden tasarım diline sahip olacağını iddia ediyor. Tabii ki bunun ne kadar doğru olduğu belli değil. Neler olacağını ancak 6 Eylül'deki resmi tanıtımda göreceğiz.

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