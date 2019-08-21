Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

24 SAATTE 3 BİN 425 KİLOMETRE

4 Eylül'de yapılacak dünya prömiyeri öncesi İtalya'da çıktığı yüksek hız pistinde 24 saat içinde 3 bin 425 kilometre yol yapmayı başardı. Taycan, 195 ile 215 kilometre hızları arasında test edildi.

Taycan, pistte 195 ila 215 km/sa arasında bir hızda test edildi. Hava sıcaklığının 42, pist sıcaklığının ise 54 dereceyi gördüğü test ile Taycan piyasaya sürülmeden önce uzun mesafedeki performansını bir kez daha kanıtlamış oldu. Dayanıklılık testi, Taycan'ın hızlı şarj molaları ve pilot değişimleri için verdiği aralar haricinde kesintisiz gerçekleştirildi.