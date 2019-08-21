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'nin isimli otomobili sınırları zorluyor!

'nin ismiyle piyasaya çıkaracağı elektrikli otomobili 'nın Nardo kentinde yer alan yüksek hız pistinde dayanıklılık testine girdi.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 11:41
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

, son dönemde alanında ciddi yatırımlar yapan firmalardan biri.

Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

Firma, bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan ilk olarak E adıyla tanıtılan modelinin '' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu.

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Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

24 SAATTE 3 BİN 425 KİLOMETRE

4 Eylül'de yapılacak dünya prömiyeri öncesi 'da çıktığı yüksek hız pistinde 24 saat içinde 3 bin 425 kilometre yol yapmayı başardı. , 195 ile 215 kilometre hızları arasında test edildi.

Taycan, pistte 195 ila 215 km/sa arasında bir hızda test edildi. Hava sıcaklığının 42, pist sıcaklığının ise 54 dereceyi gördüğü test ile Taycan piyasaya sürülmeden önce uzun mesafedeki performansını bir kez daha kanıtlamış oldu. Dayanıklılık testi, Taycan'ın hızlı şarj molaları ve pilot değişimleri için verdiği aralar haricinde kesintisiz gerçekleştirildi.

Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

Testte altı test pilotu yer aldı. Dayanıklılık testi ile sıcak hava testinin bir parçası olarak kalite güvencesi testi de yapıldı.

Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

İKİNCİ TÜRKÇE İSİM

'Tay' ve 'Can' sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran'dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu.

Firma Türkçe isimli otomobili için oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı ve sahiplerine (ABD'de) 3 yıl boyunca ücretsiz şarj hizmeti sunulacağını duyurdu.

Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

800 VOLT SİSTEMİ

800 voltluk bir sistemle çalışan tamamen elektrikli ilk otomobil. 800 volt teknolojisi performans dışında şarj süresini kısaltıyor ve kablo ağırlığı ile paketleme boşluğunu azaltıyor.

Porsche'nin Türkçe isimli otomobili sınırları zorluyor!

PORSCHE TAYCAN'IN (MİSSİON E) ÖZELLİKLERİ NELER?

Firma E'yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarmıştı.

İşte sektöründe 'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

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