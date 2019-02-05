Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...

Mercedes Mercedes olalı böyle bir otomobil görmedi. Bir Rus tarafından tamamen değiştirilen eski bir otomobil kasası bakın nasıl bir canavara dönüşüyor? Böyle göründüğüne bakmayın. Bakın Mercedes'in bile aklına gelmeyeni Rus mühendis ne hale getirecek? Rusya'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov'un aklına sıradışı bir şey geldi ve arabasını değiştirip yepyeni bir tasarım ortaya çıkarmaya karar verdi. Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı. Altına eski bir kamyondan aldığı tekerlekleri ve parçaları kullandı. Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok. Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor. Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.