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Rus mühendis hurdadan öyle bir yaptı ki...

Mercedes olalı böyle bir otomobil görmedi. Bir Rus tarafından tamamen değiştirilen eski bir otomobil kasası bakın nasıl bir canavara dönüşüyor?

Giriş Tarihi: 05.02.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 21:29
Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...
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Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...

Böyle göründüğüne bakmayın. Bakın 'in bile aklına gelmeyeni Rus mühendis ne hale getirecek?

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Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...

Rusya'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov'un aklına sıradışı bir şey geldi ve arabasını değiştirip yepyeni bir tasarım ortaya çıkarmaya karar verdi.

Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...

Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu ''a ayırdı. Altına eski bir kamyondan aldığı tekerlekleri ve parçaları kullandı.

Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Rus mühendis hurdadan öyle bir canavar yaptı ki...

Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

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