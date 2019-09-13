Sahibinden en ucuz ikinci el arabalar! İkinci el 20 bin lira altı otomobiller
Sahibinden en ucuz ikinci el arabalar! İkinci el 20 bin lira altı otomobiller
İkinci el araba pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, sahibinden satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. Düşük bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. 20 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte marka marka model model 20 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar...
Giriş Tarihi: 13.09.2019
16:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019
16:38