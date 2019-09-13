Sahibinden en ucuz ikinci el arabalar! İkinci el 20 bin lira altı otomobiller

Düşük bütçeli ikinci el otomobiller araştırılıyor. Bütçe dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 bin lira? Daha birçok sorunun cevabını bu listede veriyoruz...