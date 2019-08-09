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  • Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Sahibinden 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Yaz mevsimiyle birlikte piyasasında hareketlilik başladı. Geçtiğimiz günlerde kredi faizlerindeki indirim de bu hareketliliği etkiledi. Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı. Bayram tatilini yazlığında, memleketinde veya başka yerde geçirmek isteyen birçok vatandaş var. Birçok kişi kendi arabasıyla yola çıkmak istiyor ve satın alabileceği otomobillere bakıyor. 40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. İşte marka marka model model 40 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 16:02
Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Yaz mevsimiyle birlikte piyasasında satışlar hızlanmaya başladı. Kredi faizlerinde indirime gidilmesi otomobillere olan ilgiyi arttırdı. 40 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 40 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 40 bin lira? Daha birçok sorunun cevabını bu listede veriyoruz...

Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Volkswagen Polo: 2004 model

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Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Citroen C4 dizel
2006 model

Citroen C3 dizel
2011 model

Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Toyota Yaris
2005 model

Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Fiat Punto dizel
2011 model

Fiat Linea dizel
2012 model

Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Audi A4
2006 model

Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Renault Clio dizel
2007 model

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