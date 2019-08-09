Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019

Yaz mevsimiyle birlikte ikinci el otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı. Kredi faizlerinde indirime gidilmesi otomobillere olan ilgiyi arttırdı. 40 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 40 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 40 bin lira? Daha birçok sorunun cevabını bu listede veriyoruz...