Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019
Sahibinden ikinci el 40 bin liraya arabalar! Bu listeye bakmadan araç satın almayın! En ucuz ikinci el otomobiller 2019
Yaz mevsimiyle birlikte otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Geçtiğimiz günlerde kredi faizlerindeki indirim de bu hareketliliği etkiledi. Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı. Bayram tatilini yazlığında, memleketinde veya başka yerde geçirmek isteyen birçok vatandaş var. Birçok kişi kendi arabasıyla yola çıkmak istiyor ve satın alabileceği ikinci el otomobillere bakıyor. 40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. İşte marka marka model model 40 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar...
Giriş Tarihi: 09.08.2019
15:44
Güncelleme Tarihi: 09.08.2019
16:02