Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

Sahibinden ikinci el otomobil almak isteyip bütçesi yetmeyenler, bu haber sizi ilgilendiriyor... Rayiç bedelinden çok ucuza, ikinci el otomobil almak mümkün! Sahibinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar, icra daireleri aracılığı ile ucuza satışa çıkartılıyor. Böylelikle de sahibinden ikinci el araç alamayıp daha ucuza otomobil alınabiliyor; ancak elinizi hızlı tutmanızda fayda. Zira, sahibinden ikinci el araç alamayan yüz binlerce kişi, icralık araçlar için teklifleri art arda sıralıyor. İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2019
12:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2019
12:26