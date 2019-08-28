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  • Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

ikinci el otomobil almak isteyip bütçesi yetmeyenler, bu haber sizi ilgilendiriyor... Rayiç bedelinden çok ucuza, ikinci el otomobil almak mümkün! Sahibinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar, icra daireleri aracılığı ile ucuza satışa çıkartılıyor. Böylelikle de sahibinden alamayıp daha ucuza otomobil alınabiliyor; ancak elinizi hızlı tutmanızda fayda. Zira, sahibinden ikinci el araç alamayan yüz binlerce kişi, için teklifleri art arda sıralıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 12:26
Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor.

Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

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Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

Birbirinden lüks otomobiller neredeyse yarı fiyatına alıcı buluyor.

Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

İcra dairesinden araba almak isteyen herkes teminatını yatırdıktan sonra ihaleye katılabilir. Eğer ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor.

Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz.

Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor.

Sahibinden ikinci el araç almaya bütçesi yetmesi yetmeyenler dikkat! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor...

Renault Megane 2011 model

Muhammen bedel 30 bin lira

İhale başlangıç bedeli 16 bin lira

Son teklif 21 bin lira

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