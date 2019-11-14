Sahibinden satılık 50 bin lira altı ikinci el arabalar! Otomatik vitesli ucuz otomobil modelleri
Sahibinden satılık 50 bin lira altı ikinci el arabalar! Otomatik vitesli ucuz otomobil modelleri
Araç sahibi olmak isteyen ancak bütçesi sıfır arabalara yetmeyen vatandaşlar ikinci el arabalara yöneliyor. Sahibinden satılık ikinci el otomobiller araştırılıyor. İkinci el araçların fiyatları, motor durumu, donanım, hasar, kaç km'de olduğu, km başına ne kadar yaktığı yakıt durumuna göre değişiklik gösteriyor. Bunlar dışında arabanın hızlıca satılması, yedek parça gibi başka önemli kriterler de var. Ancak ikinci el pazarında bazı araçlar diğerlerine göre daha çok tercih ediliyor. Özellikle de otomatik vitesli modeller araştırılıyor. İşte 50 bin lira altı fiyata sahip o arabalar...
Giriş Tarihi: 14.11.2019
10:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
10:26
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