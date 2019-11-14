Sahibinden satılık 50 bin lira altı ikinci el arabalar! Otomatik vitesli ucuz otomobil modelleri

İkinci el araba pazarında hareketlilik devam ediyor. Bütçesi sıfır araçlara yetmeyen ve uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el arabalara bakıyor. İkinci el pazarında otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor.